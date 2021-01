Monica Leofreddi, avete mai visto la sua casa? In stile shabby chic, non mancano importanti ed eleganti complementi d’arredo

Monica Leofreddi è una famosa conduttrice romana, dotata di un grande talento e molto amata dai telespettatori italiani. In questi ultimi mesi, piuttosto difficili per tutti quanti, Monica si è data da fare. In che modo? Ha condotto un programma sul web, direttamente dalla sua abitazione. Diverse puntate si trovano sul web, una più interessante dell’altra, nel corso delle quali la conduttrice con diversi ospiti ha parlato di salute, benessere, moda e tanto altro. In questo modo, la conduttrice e giornalista classe 1965 e lontano dalla tv ha mostrato la sua bellissima casa. A proposito, avete mai visto la casa di Monica Leofreddi?

Le foto della casa di Monica Leofreddi

La conduttrice vive a Roma in una splendida casa, luminosa in cui predomina il colore bianco. Non mancano però accenni vintage, che conferiscono all’ambiente un tocco di di calore. La maggior parte delle immagini presenti sul web sono relative al salone. Il colore predominante in questa camera è come sempre il bianco, un colore che conferisce all’ambiente luminosità ed un aspetto sofisticato.

Per la pavimentazione, la conduttrice ha optato per un caldo parquet. Non passano inosservati gli elementi d’arredo molti di questi in stile shabby chic, un grande divano ed una libreria. Presente anche un televisore che è sistemato su un mobiletto, quest’ultimo posto affianco ad un caminetto che presenta delle decorazioni barocche.

Presente anche una poltroncina damascata, che rende l’ambiente più romantico ed è in netto contrasto con il resto della stanza .I lampadari, invece, sono in stile retro e ricco. Nella stanza da pranzo è presente un tavolo in vetro, al quale la conduttrice ha abbinato sedie imbullonate.

Molto spesso in questa stanza i suoi figli giocano e studiano. Nella casa di Monica Leofreddi, all’esterno c’è anche una grande veranda che permette di accedere al giardino. In questa splendida casa, Monica vive insieme al marito Gianluca Delli Ficorelli ed i loro figli.

