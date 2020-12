Cristina Tomasini, “Mi attaccano, vogliono che lasci Francesco libero di amare Tommaso”

Francesco Oppini è profondamente innamorato della sua fidanzata Cristina Tomasini e su questo non ci piove. Quello che è successo nella casa del Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi non ha assolutamente intaccato la sua relazione.

Il ragazzo, uscito dalla casa, ha anche dichiarato più volte di dover ringraziare proprio Cristina Tomasini per essere stato calmo e di aver mantenuto la lucidità in diverse occasioni.

Ora la donna ha deciso di chiarire alcuni punti proprio in merito alla relazione tra Tommaso e Francesco. La donna ha precisato che alcune dichiarazioni erano totalmente false e solo ora ha trovato il modo di chiarire la sua posizione.

Per me Tommaso e Francesco hanno dato un bel messaggio ed ero tranquilla, anche se sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi.

Non sono neanche mancate le dichiarazioni su Dayane Mello. Nel primo periodo infatti, la modella brasiliana non ha esitato a provarci con il fidanzato di Cristina.

Dayane? È una ragazza bellissima, solare, mi piaceva molto, avrei voluto solo più rispetto nei miei confronti, che non cercasse di baciarlo a tutti i costi.

A parte queste parentesi la relazione tra i due continua a gonfie vele. Forse proprio l’esperienza al Grande Fratello Vip ha permesso ad Oppini di aprirsi, e di fare il grande passo.

Per le nozze si può aspettare, ma forse è giunto il momento di coronare un sogno: l’arrivo di un bambino. La ragazza è assolutamente entusiasta:

Speravo nel fidanzamento ufficiale perché credo molto nel nostro legame e, quando Francesco ha detto di volere un figlio da me, sono rimasta sotto shock, non me lo aspettavo. È stata una gioia immensa.