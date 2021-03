Damiano Carrara sceglie i social per comunicare la bellissima notizia

Fiori d’arancio per il pasticcere più amato d’Italia. Stiamo parlando di Damiano Carrara molto presente e conosciuto su Real Time per i suoi programmi come Bake Off Italia e Cake Star-Pasticcerie in sfida. Il bello chef ha infatti annunciato via social le nozze con la sua amata compagna Chiara.

Brutte notizie per tutte le fan di Damiano Carrara, il bel pasticcere che ha rubato il cuore delle donne. Presto, infatti, il giovane convolerà a nozze con la sua amata Chiara. Ad annunciare i fiori d’arancio è stato lui stesso su Instagram. Damiano ha commentato così il lieto evento:

Ha detto si! Sapete che non parlo molto della mia vita privata, ma voglio dirvelo: Chiara ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv.

E continuando nel post, il pasticcere scrive:

Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare.

Dunque fan di Damiano Carrara, è arrivato il momento di mettersi l’anima in pace. Chiara ha detto sì al suo amore e ben presto diventerà la moglie del pasticcere più amato d’Italia.

Fiori d’arancio per Damiano Carrara, chi è il bel pasticcere?

Non tutti sanno che Damiano Carrara nasce nel 1985 ed è diventato una star grazie al canale tv Real Time dove ha avuto l’opportunità di farsi conoscere dai telespettatori del piccolo schermo grazie ai programmi Bake Off Italia e Cake Star- Pasticcerie in sfida.

Riguardo la sua vita privata, si sa molto poco dal momento che il giovane ha voluto mantenere sempre il massimo riserbo. Anche della sua futura moglie si sa molto poco. Si spera di avere notizie in più riguardo la data delle nozze di Damiano e Chiara.