Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Davide Silvestri che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre personaggio televisivo sposerà Alessia Costantino. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Davide Silvestri è stato uno dei concorrenti più amati e stimati di questa edizione del Grande Fratello Vip. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, l’ex gieffino ha annunciato le future nozze con Alessia Costantino. Certamente al matrimonio non potranno mancare alcuni suoi compagni della casa più spiata d’Italia.

La conoscenza di Davide e Alessia è inziata su Instagram. Dopo due anni di convivenza, la coppia ha deciso di fare un passo in avanti: quello di giungere all’altare e pronunciare il fatidico sì. Queste le parole dell’ex gieffino rilasciate al giornale diretto da Alfonso Signorini:

Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto correndo come un pazzo per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax. Di certo tra i testimoni ci sarà mio cugino Kekko. E pensare che prima del Gf Vip io e Lilì non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio.