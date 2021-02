GF Vip 5, Dayane Mello meravigliosa con un ricercato look total black ma sapete quanto costa il suo outfit? Una fortuna

Lunedì 8 febbraio è andata in onda la trentottesima puntata del GF Vip. Una delle protagoniste di quest’ultima puntata è stata Dayane Mello. Dopo la prematura scomparsa del fratello Lucas, la modella sta elaborando il dolore circondata dall’affetto e dal supporto degli altri concorrenti. Nell’ultima puntata, Dayane Mello ha deciso di indossare un abito nero semplice ed elegante con un prezzo da capogiro.

La prima finalista di quest’ultima edizione del GF Vip 5, Dayane Mello, sta attraversando un momento davvero difficile che, però, sta superando grazie all’amicizia degli altri concorrenti. Nell’ultima puntata del reality andata in onda, la modella ha ricevuto una sorpresa. Infatti, il fratello Juliano si è collegato dal Brasile per salutare sua sorella e per ringraziare anche tutti i concorrenti per l’appoggio che le stanno dando.

Ma avete notato il look semplice ed elegante indossato dalla modella in puntata? Dayane, infatti, ha optato per un outfit molto semplice. Nella trentottesima puntata del GF Vip, la Mello ha deciso di indossare un abito lungo nero con collo alto davvero elegante. Ma sapete il valore dell’abito? Una fortuna.

Stando a quanto riportato dalle pagine web, il vestito indossato dalla modella brasiliana nell’ultima puntata del GF Vip andata in onda è di ben 2200 euro. Un prezzo davvero da capogiro. L’abito è firmato Bottega Veneta e la modella ha deciso di abbinare delle scarpe firmate Le Silla con un prezzo di 545 euro.

Dunque un look davvero elegante ma sicuramente molto costoso, dal momento che arriva a costare nel complesso quasi 3000 euro. Il risultato finale, però, è piaciuto a tutti i fan di Dayane e anche al popolo del web.

Oltre che la chiamata ricevuta dal fratello in Brasile, per Dayane c’è una speranza. Infatti, il padrone di casa Alfonso Signorini invitato il fratello Juliano a venire in Italia per assistere alla finale del GF Vip, dal momento che Dayane è una delle finaliste. Riuscirà Juliano a venire in Italia? Staremo a vedere.