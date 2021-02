Dayane Mello incontra la sua ex suocera, Simona Perini nella casa del GF Vip. Le parole della donna

Ieri sera è andata in onda la trentasettesima puntata del GF Vip. Puntata ricca di emozioni per il ricordo di Lucas, il fratello di Dayane Mello scomparso tragicamente e prematuramente in un incidente stradale. Immensa commozione per la modella, in particolar modo per l’incontro con l’ex suocera Simona Perini.

Puntata davvero emozionante quella andata in onda ieri sera al GF Vip con al timone il padrone di casa Alfonso Signorini. Le emozioni vissute dalla modella brasiliana Dayane Mello sono state davvero indescrivibili. Dal ricordo del fratello Lucas da parte di tutta la produzione del programma a quello di tutti gli ex concorrenti, Dayane Mello ha vissuto una serata davvero speciale.

Il momento più importante, però, riguarda sicuramente l’incontro con l’ex suocera Simona Perini. Nonostante la separazione dall’ex compagno Stefano Sala, le due donne hanno mantenuto un legame davvero speciale che si riflette nelle parole pronunciate ieri sera da Dayane:

Ci siamo trovate fin da subito, mi ha insegnato a essere mamma, mi ha insegnato i segreti fino a oggi e amarmi nel bene e nel male.

Non è mancata la replica dell’ex suocera che ha dichiarato:

Abbiamo litigato tante volte, ma non è difficile volerle bene. È bella perché è fatto anche così.

Inoltre, Simona Perini durante l’incontro con Dayane Mello ha rassicurato la modella riguardo il periodo buio che sta vivendo: