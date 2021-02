Dayane Mello fa coming out: è innamorata di Rosalinda

Nella casa del Grande Fratello Vip sono stati giorni di tensione. La coppia che sembrava essere contraddistinta solo da un’amicizia ha nascosto una gran sorpresa al pubblico. Dayane Mello ha fatto un vero e proprio coming out nei confronti di Rosalinda.

La modella brasiliana negli ultimi giorni aveva un po’ preso le distanza dalla sua migliore amica. Dayane Mello ha sempre spiegato che non voleva vivere questo avvicinamento tra la sua amica e Andrea Zenga perché in cuor suo stata ancora vivendo il lutto del fratello.

“In questo momento sono certa che Rosalinda stia vivendo un sentimento vero ed io in questo momento, avendo perso mio fratello, voglio finire questo percorso un po’ allontana da lei. Io il dolore lo sento tutti i giorni e tante volte è difficile da gestire, quando usciremo di qua ne parleremo. Qua dentro voglio che lei vada avanti per la sua strada. Io so che lei ha bisogno di me, ma voglio anche che viva questa sua relazione in pieno. Io ho bisogno del mio spazio”

Tuttavia, Alfonso Signorini è riuscito a tirare fuori il colpo di scena. Il conduttore, durante la diretta ha mandato in onda dei confessionali della modella brasiliana.

Vorrei poter esprimere dei sentimenti, sono tanti nel mio cervello, non so esprimere il mio pensiero: è nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura.

L’ex compagna di Stefano Sala ha poi dichiarato di aver già avuto una relazione con altre donne e di aver giù esperienza.

“Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento. In passato ho amato un’altra donna, con Rosalinda però non è sbocciata. Fuori da questa casa? Non nascerà niente, lei è innamorata di Zenga”.

Rosalinda ha preso la notizia con un po’ di stupore, ma nulla la smuove dalla sua neonata relazione con Andrea Zenga.