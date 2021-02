Dayane Mello, look da favola nell’ultima puntata del GF Vip. Il prezzo dell’outfit? Stratosferico

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, la finalista Dayane Mello ha apportato qualche cambiamento nel proprio stile. Non tanto nel mood, quanto piuttosto nella propensione al lusso. Difatti, la modella brasiliana era avvezza a indossare diversi capi del marchio Mario Dice e del giovane designer Stefano De Lellis. Gli abiti avevano un sapore tropical, con stampe colorate e tonalità accese di un brand emergente.

Dayane Mello guarda alla firma

Poi la svolta di lusso con capi super griffati: da Saint Laurent a Versace e Dolce&Gabbana. Addirittura in una delle ultime puntate ha indossato un abito total black, con collo alto e maniche lunghe di Bottega Veneta disponibile in commercio a 2.200 euro.

Gonne in seta e maxi scollature

Molto probabilmente la scelta è ricaduto su di esso per il momento di lutto legato alla perdita del fratello, che purtroppo è avvenuta una settimana fa in un incidente stradale.

Adesso, per il 39esimo appuntamento col GF Vip, andato in onda su Canale 5 venerdì 12 febbraio 2021, la bella sudamericana è tornata a sfoggiare stampe colorate e allegre, maxi scollature sul seno e trasparente, lunghe gonne in seta svolazzante. E soprattutto ha sfoggiato un vestito da migliaia di euro.

Acconciatura sofisticata

In tal caso la firma è di Dolce&Gabbana e il costo è di quasi 3.000 euro, 2.949 a voler essere precisi. In chiffon di seta con stampa jungle sui colori del verde, ha un top con scollatura profonda a V, maxi fascia a sottolineare il punto vita e una gonna lunga e morbida. Dayane ha completato il suo look con orecchini a cerchio e un’acconciatura davvero particolare: capelli raccolti e legati con trecce alte sulla testa.

Dayane Mello: come le arriverebbero i vestiti

I vestiti di brand altisonanti non sono stati presumibilmente lasciati a Dayane direttamente dalle Maison, attentissime nella selezione degli ambassador e che tendenzialmente evitano programmi quali il GF Vip, onde evitare di danneggiare il brand. Più attendibile la tesi secondo cui a concederli siano boutique multimarca, magari in cambio di pubblicità sui social.