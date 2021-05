Il look di Dayane Mello e Soleil Sorge per le vie di Milano

Dayane Mello e Soleil Sorge amiche vere e inseparabili. Ciò è quello che si evince dagli scatti che ritraggono le due modelle passeggiare per le vie di Milano con un look che di certo non è passato inosservato. Dunque, le due modelle hanno senza dubbio catturato lo sguardo dei passanti nella capitale della moda.

Le due modelle e influencer, Dayane Mello e Soleil Sorge, sono state paparazzate insieme a Milano. Da tempo amiche inseparabili, Dayane e Soleil hanno catturato l’attenzione dei passanti e dei paparazzi, non solo per la loro bella presenza, ma anche per i look sfoggiati in occasione della passeggiata.

Dayane Mello e Soleil Sorge paparazzate a Milano, ecco il look delle due modelle

Per l’occasione, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di indossare dei pantaloni che valorizzano le forme che tutte le invidiano, enfatizzando il suo prosperoso lato B. Per il sopra, invece, Dayane Mello ha optato per un top che ha messo in risalto il suo décolleté.

Invece, l’ex protagonista di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, in occasione della passeggiata insieme all’amica del cuore, ha pensato bene di sfoggiare un abito azzurro del tutto primaverile, mettendole in risalto le perfette gambe.

Stando a quanto pubblicato dagli scatti dei paparazzi, le due hanno passeggiato per le vie del centro di Milano per poi fermarsi a pranzo insieme allo stilista Matteo Evandro. Non sono potuti mancare i tweet dei fan che hanno commentato l’uscita delle due modelle con queste parole:

Dayane Mello e Soleil Sorge: sexy e inseparabili amiche.

Oppure:

Le belle giornate milanesi sono ambite da Dayane Mello e Soleil Sorgè, amiche sempre più inseparabili e affiatatie. Con i loro sguardi seducenti catturano gli sguardi dei passanti e i flash dei paparazzi.

Sembra proprio che le due abbiano un legame davvero speciale.