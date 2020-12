Dayane Mello squalificata dal Grande Fratello Vip? I video la inchiodano

Dayane Mello rischia seriamente la squalifica dal Grande Fratello Vip? Si sa, agli occhi dei telespettatori, non sfugge proprio nulla e nemmeno la presunta infrazione della modella carioca sarebbe passata inosservata. In questa occasione, i riflettori sono tutti puntati su di lei.

Dayane Mello: scoppia un putiferio

Nelle scorse ore su Twitter è scoppiato un vero e proprio putiferio, circa un commento piuttosto spiacevole proferito dalla donna, mentre conversava con Cristiano Malgioglio. Difatti, secondo alcuni si sarebbe lasciata scappare una bestemmia, ma in realtà sarebbero stati alcuni video a trarre in inganno i fan del programma di Canale 5.

Le accuse

Nelle ultime ore numerosi fan del GF Vip hanno criticato Dayane Mello perché le sarebbe partita una esclamazione blasfema, commentando una foto mostratale dal co-inquilino Cristiano Malgioglio, in un momento di pausa dagli addobbi natalizi.

Uno scivolone non di poco conto, in quanto alcuni ex concorrenti hanno pagato con la squalifica l’uso di frasi blasfeme e un linguaggio offensivo. Non tollerabili in un programma tivù, seguito da una fascia di spettatoria così vasta ed eterogenea.

Spaccatura sul web

Sui social network si è creata una vera spaccatura. Se alcuni erano sicuri di aver sentito le parole attribuite a Dayane Mello, altri sono prontamente intervenuti in difesa della concorrente, per derubricare ogni capo d’accusa. Se, infatti, nella prima clip la bestemmia sembra acclarata, in alcuni estratti successivamente condivisi si sente una frase totalmente differente, assolutamente regolare e non contraria al regolamento.

Dayane Mello non farà la fine degli ex squalificati

In definitiva? Dayane Mello non verrà buttata fuori dalla Casa. Non farà la stessa fine di Denis Dosio, allontanatosi dal gioco per un’espressione blasfema. In quel caso a nulla servì il pentimento del giovane opinionista di Barbara d’Urso. La stessa sorte toccata a Stefano Bettarini, mentre Paolo Brosio è stato graziato poiché la sua esclamazione è stata considerata un intercalare.