Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis nuovamente ospiti nel salotto di Live – Non è la d’Urso per difendere la loro storia d’amore. Nello show condotto da Barbarella di domenica 6 dicembre 2020, la coppia è tornata in studio dopo le accuse di Diego, un giovane imprenditore che afferma di aver avuto con la giovane un flirt e desidererebbe smascherare il loro presunto rapporto costruito.

Paolo Brosio: audio “choc” della ragazza

A sostegno della tesi, un audio “choc” di cui il ragazzo dichiara di essere in possesso, in cui la De Vitis confesserebbe di essersi messa assieme a Paolo Brosio esclusivamente per interesse, per avere visibilità in televisione.

La paparazzata

Diego sostiene di avere avuto una liaison con Maria Laura. Novella 2000 li ha paparazzati insieme in giro per le strade di Milano e tra loro sembrerebbe esserci stato addirittura un bacio, mentre la 22enne era già impegnata con l’ex inviato di Emilio Fede.

In sua difesa Diego aggiunge di avere un audio speditogli direttamente dalla modella, in cui riserverebbe commenti ben poco carini sul conto di Brosio e giustificherebbe la relazione come un pretesto per ottenere notorietà.

Un bacio per smentire ogni accusa

In studio, Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio difendono il loro amore. Davanti alle telecamere si scambiano un bacio, smentendo ogni accusa. L’ex giornalista ripone cieca fiducia in lei, che racconta come sarebbero realmente andate le cose.

La versione della baby fidanzata di Paolo Brosio

Fra di loro – ha spiegato Maria Laura – non c’è stato nessun bacio. Diego semplicemente la chiamava spesso per avanzarle qualche proposta lavorativa, dopodiché ha cominciato a essere insistente. In quel momento ha capito che nascondeva secondi fini. Nella conversazione al telefono incriminata le era vicino il suo agente. Si sono confrontati su cosa dire: Diego intendeva creare una finta love story con lei e desideravano comprendere dove volesse andare a parare.