Dayane Mello strepitosa con l’outfit rosso fuoco con audace scolatura ma sapete quanto costa il suo look di lusso? Un prezzo stratosferico

Quest’ultima edizione del GF Vip è ormai agli sgoccioli. Nonostante il programma sia ormai quasi al termine, le dinamiche interne della casa più spiata d’Italia si fanno sempre più intriganti. Tuttavia, i concorrenti non passano inosservati anche per i look sfoggiati in puntata. Tra questi, quello della modella brasiliana Dayane Mello ha fatto sicuramente discutere.

Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia, la prima finalista di questa edizione sta cercando di elaborare il dolore all’interno della casa e in presenza dei suoi compagni di avventura.

Nel corso delle puntate, la modella brasiliana è stata una delle concorrenti che ha cercato di dimostrare la sua passione per lo stile e per le griffe. E nell’ultima puntata andata in onda, Dayane Mello ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo stratosferico look total red.

Dopo l’eccentrico abito firmato The Attico con piume e paillettes, Dayane Mello è tornata in pista con look più classico. Ha infatti optato per un tailleur giacca e pantalone color rosso. Ma sapete quanto costa il completo sfoggiato dalla modella brasiliana nella 41esima puntata del GF Vip?

C’è da dire innanzitutto che l’abito è firmato Alexander McQueen. Nel dettaglio, possiamo vedere che il completo è composto da un pantalone a sigaretta ed è venduto ad un prezzo di 650 euro. L’altro elemento dell’abito è il blazer in pelle rosso con bottoni sulle spalle e sul busto e con l’orlo di poco increspato.

Ebbene, il prezzo del blazer è di ben 5290 euro. Dunque lo stratosferico look di Dayane mostrato in puntata, nel complesso, ha un prezzo di quasi 6000 euro. Dayane Mello, dunque, mostra sempre la sua passione sfrenata per il lusso e le griffe. Tuttavia, se il pubblico non l’acclamerà come vincitrice di quest’ultima edizione del GF Vip, salirà sicuramente sul podio per il suo fantastico stile.