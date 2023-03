Desdemona racconta la verità su UeD: “Perché non ho querelato Maria”

In occasione di un’intervista Desdemona ha deciso di rompere il silenzio in merito agli ultimi eventi di cui si è resa protagonista a Uomini e Donne. Dopo essere stata cacciata da Maria De Filippi, l’ex dama ha svelato tutta la verità su quanto accaduto successivamente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle puntate precedenti a Uomini e Donne, Maria De Filippi è stata costretta a cacciare dallo studio Desdemona Balzano dopo la segnalazione di Armando Incarnato. Nel dettaglio la donna si accordava con il suo manager sul comportamento da attuare nello studio con il fine di ottenere visibilità.

In occasione di un’intervista, l’ex dama ha avuto la possibilità di raccontare meglio come sono andate le cose. Stando alle sue dichiarazioni, sembra che la donna abbia deciso di non querelare Maria De Filippi:

Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata.

Al contrario, la donna ha agito per vie legali nei confronti di Gianni Sperti e Armando Incarnato:

Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato.

Stando alla sua versione dei fatti, nello studio di Uomini e Donne sarebbero emerse informazioni falsificate e non prese in considerazione nel loro contesto: