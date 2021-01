Detto Fatto, Bianca Guaccero rientra dopo la sospensione temporanea

Bianca Guaccero, la presentatrice del programma di Rai 2 Detto Fatto, ultimamente è stata al centro di alcune polemiche. Infatti, il tutorial su come fare la spesa ha scatenato una serie di reazioni negative da parte degli spettatori tanto che i dirigenti Rai hanno optato per la sospensione temporanea del programma.

Dopo lo stop temporaneo lo show è tornato di nuovo in onda. Nella prima puntata abbiamo infatti assistito alle scuse della padrona di casa in seguito alle quali sembra essere tornato il sereno.

Sono numerosi i rumors che girano riguardo la vita sentimentale della conduttrice alla quale vengono attribuiti flirt immediatamente smentiti. Ultimamente si è parlato di una storia tra la regina di Detto Fatto e il comico Luca Bizzarri.

A sollevare la questione è Jonathan Kashanian che cura una rubrica all’interno del programma e che si rivolge così alla padrona di casa:

Ieri, cercando su internet ho scoperto che hai un flirt con Luca Bizzarri, ma perché io non lo so?

Immediatamente la conduttrice risponde:

Non lo so perché hanno scritto questa storia né come è nata. Io Luca non lo conosco personalmente.

A questa dichiarazione la conduttrice ha poi aggiunto:

Io e Luca Bizzarri siamo diventati amici … Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram e siamo diventati amici, ci siamo anche presi in giro sui regali di nozze su come rimandarli indietro visto che non ci sposiamo più.

Bianca Guaccero e i dubbi su Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, cura una rubrica all’interno del programma. La padrona di casa ha chiesto alla donna se fossero vere le voci sulla sua presunta presenza a Sanremo accanto al marito. Domanda a cui la moglie del conduttore ha risposto in maniera molto evasiva. Da qui i dubbi della Guaccero che non dà per scontato la presenza della donna a Sanremo accanto al marito.