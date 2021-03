Detto Fatto, la commozione e le lacrime di Bianca Guaccero

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, ha vissuto un momento molto intenso grazie all’ospitata di un artista speciale. Infatti, come già aveva annunciato nelle scorse ore, la presenza dell’uomo nel programma sarebbe stata per lei un’emozione intensa. L’uomo in questione è l’artista Aleandro Baldi.

In una precedente puntata di Detto Fatto in pochi hanno notato la gaffe commessa da Bianca Guaccero. Infatti, mentre Jonathan stava descrivendo le polemiche nate per la presenza di Barbara Palombelli a Sanremo, la conduttrice è intervenuta per difenderla, chiama però erroneamente, Paola.

Dopo la gaffe commessa, Bianca Guaccero nella puntata successiva è scoppiata in lacrime. La padrona di casa, infatti, come già aveva annunciato nelle scorse ore, non è riuscita a trattenere l’emozione ed ha pianto davanti alle telecamere dopo l’ospitata dell’artista Aleandro Baldi.

Durante l’ospitata, la conduttrice ha iniziato ad intonare il brano vincitore del Festival di Sanremo nel 1992, Non Amarmi. Dopo l’esecuzione della canzone, però, Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere. In particolar modo, la conduttrice di Detto Fatto ha commentato l’ospitata dell’artista con queste parole:

Ho il cuore a mille, sto tremando, ho perso la salivazione.

Dopodiché la conduttrice ha spiegato i motivi di questa grande emozione provata dopo la performance del brano:

Ho immaginato tutto il mio mondo da bambina, da ragazzina con i primi amori. Ti chiedo un regalo personale per me perché sono cresciuta con le tue canzoni. E ce n’è una che è una vera chicca e s’intitola Come le stagioni.

Detto Fatto, dopo la commozione di Bianca Guaccero arriva la gaffe

Dopo il momento di grande commozione provato dalla conduttrice è seguita una gaffe. Ricordando l’anno di vincita del brano Non Amarmi, la conduttrice ha sottolineato come il brano ha vinto il Festival di Sanremo nel 1994, anziché nel 1992. Piccolo errore che immediatamente è stato corretto dal grande artista Aleandro Baldi.