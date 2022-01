Diletta Leotta in settimana bianca a St. Motriz con la sua nuova fiamma, scopriamo insieme di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Diletta Leotta che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre conduttrice di Dazn sembra che abbia completamente archiviato la sua storia d’amore con Can Yaman dato che di recente è stata avvistata con la sua nuova fiamma. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Diletta Leotta non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La celebre showgirl, dopo essere stata al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Can Yaman, si è resa protagonista di un nuovo gossip. Questa volta a farla finire nel mirino dei rumors è un altro uomo. Si tratta di Giulio Cavalli, un noto modello.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato. Il ragazzo in questione si chiama Giulio Cavalli e fa di professione il modello. I due sono stati avvistati insieme a St. Moritz dove avrebbero trascorso insieme il Capodanno e una settimana bianca.

Dopo essere stata al centro di numerose chiacchiere a causa della sua separazione con Can Yaman, ormai da mesi non si fa altri che parlare di Diletta Leotta e del suo presunto fidanzato. Attualmente non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita dalla diretta interessata, probabilmente perché adesso la showgirl preferisce mantenere la privacy nella propria vita sentimentale.

Chi è Giulio Cavalli

Giulio Cavalli è un modello di 28 anni il quale, dopo aver conseguito la laurea presso la Bocconi, è entrato a fare parte del mondo della moda. Appassionato di vela, sui social ha raccontato ai fan dei suoi viaggio e delle sue gare in barca a vela.

Attualmente non siamo a conoscenza ne di come ne di dove Diletta Leotta e il modello si siano conosciuti ma una cosa è certa: tra i due è nato qualcosa. La celebre conduttrice di Dazn avrà il coraggio venire allo scoperto? Non ci resta che scoprirlo!