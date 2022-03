Diletta Leotta, è già finita con Cavalli?: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Diletta Leotta che ha lasciato il mondo del web senza parole. A seguito degli avvistamenti a St. Morirz, la celebre conduttrice sarebbe tornata di nuovo single. Infatti sembra che la relazione con Giacomo Cavalli sia già giunta a termine. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Diletta Leotta non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La celebre conduttrice è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors circa la sua liaison con Giacomo Cavalli. Per tanto, sembra che tra i due sia già finita.

Senza alcuna ombra di dubbio Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate e chiacchierate all’interno del mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la storia d’amore con Giacomo Cavalli sarebbe già finita.

Per la Leotta, il flirt con il celebre modello rappresentava la prima relazione importante a seguito della dolorosa separazione con Can Yaman. Inizialmente i due erano stati avvistati a St. Moritz ma adesso sembra che siano arrivati già alla rottura.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ancora non è arrivata nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Per sapere con certezza se la conduttrice di Dazn sia di nuovo single bisogna attendere le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta: la storia d’amore con Can Yaman

Prima di Giacomo Cavalli, ad occupare il cuore di Diletta Leotta c’era Can Yaman. La storia d’amore tra il celebre attore turco e la conduttrice è durata qualche mese. Tuttavia, poco prima di convolare a nozze, i due hanno maturato insieme la decisione di dividersi. Entrambi non hanno mai spiegato i motivi della loro separazione e per mesi si è vociferato che i due avessero fatto finta di stare insieme solo per ottenere visibilità.