In questi giorni sta spopolando sul web Desiree Scholtz, modella di origini americane che da molti utenti è considerata come la sosia di Diletta Leotta. 24 anni, californiana, è seguita su Instagram da 693 mila persone. La bella giovane sembra avere molti punti in comune con la nostra presentatrice di DAZN. Capelli biondi, fisico da invidia e sguardo accattivante sono alcuni dei fattori in comune con la nostra Diletta Leotta.

Tra le tante curiosità che in queste ore stanno spopolando sul web riguardo Desiree Scholtz, sappiamo che la modella ha fatto parte delle ragazze di Dan Bilzerian. Inoltre, è conosciuta la grande passione della modella per la nostra Italia tanto che ha trascorso un periodo di vacanza a Positano.

Oggi la modella può contare sui social quasi 700 mila followers. E con i suoi scatti, bellissimi e sensuali, riesce sempre a fare il pieno di like oltre che ricevere moltissimi complimenti e pareri positivi. Infatti, può sfoggiare il suo fisico da urlo che ogni donna le invidierebbe e con le sue curve perfette riesce ad incantare chiunque.

Il popolo del web oggi considera come la sosia di Diletta Leotta. Cosa ne penserà la bella giornalista di DAZN della somiglianza con la bellissima modella americana?

Diletta Leotta, l’amore con Can Yaman

Nel frattempo circolano ancora i rumors sulla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo alcune voci su una presunta crisi, i due sono stati paparazzati dal giornale ‘Gente’ mano nella mano per le strade di Milano.

Sembra quindi che le voci della loro finta relazione, considerata come una mossa mediatica, siano stati smentite dai diretti interessati i quali sembrano più innamorati e affiatati che mai.