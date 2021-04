Non si ferma il gossip su Diletta Leotta che in questi ultimi giorni si ritrova al centro delle cronache rosa per un nuovo flirt. Secondo il giornale ‘Dagospia’, infatti, dopo la fine della storia con Can Yaman, la giornalista sportiva avrebbe iniziato una frequentazione con Ryan Friedkin. Ma nelle ultime ore la conduttrice di DAZN si è sfogata sui social contro il giornalismo-spazzatura. A rispondere al suo sfogo è stato il noto giornalista Paolo Bargiggia che ha riservato per lei parole non positive.

Paolo Bargiggia ha fortemente criticato Diletta Leotta dopo il lungo sfogo sulla sua pagina Instagram contro il giornalismo-spazzatura. La giornalista sportiva ha giustificato l’incontro con Ryan Friedkin come l’occasione di un semplice aperitivo. Alle parole di Diletta Leotta ha risposto Paolo Bargiggia.

Il noto giornalista, ha rivolto delle critiche a Diletta Leotta, accusandola prima di approfittare del gossip e poi, successivamente, di fare la vittima. Ecco le parole di Paolo Bargiggia contro la conduttrice di DAZN:

Cara Diletta, forse non lo sa ma il giornalismo spazzatura, purtroppo non è solo quello gossiparo; ma anche quello che in questi anni ha permesso a persone con poca preparazione come Lei di diventare, alla velocità della luce, conduttrici di punta di programmi sportivi nazionali.

Oltre a ciò, il noto giornalista scrive una lunga riflessione riguardo il fatto che la Leotta non sia l’unica avvantaggiata nel lavoro perché di bell’aspetto. Ecco le parole della sua riflessione:

Ma una cosa mi manda particolarmente in bestia: nell’ambiente, tutti sanno ma nessuno dice. Oppure: tutti sanno ma nessuno interviene per cambiare il corso delle cose e far tornare un po’ di meritocrazia in questo benedetto mestiere.

E, continuando nel suo lungo sfogo, Paolo Bargiggia scrive nel suo blog:

Adesso, la Leotta che fa la vittima quando fino a ieri ha cavalcato in pieno per fama e successo le dinamiche del giornalismo-gossip, mi dà un fastidio bestiale. Ritengo Lei e quelle come lei un freno a mano sulla strada del ritorno a valori profondi, educativi e impegnati, contro superficialismo e stupidità; cose che che dilagano tra le nuove generazioni.

Dunque, secondo Paolo Bargiggia, la stessa giornalista sportiva sarebbe responsabile del gossip alimentato intorno alla sua immagine. Come risponderà Diletta dopo le accuse rivolte dal noto giornalista?