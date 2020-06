Domenica In, Mara Venier: sul gesso le dediche di J-Ax e Alberto Matano Mara Venier ospita a Domenica In J-Ax e Alberto Matano che non riescono a resistere alla tentazione di farle una dedica sul gesso

Mara Venier è andata in onda a Domenica In con il piede ingessato e ha invitato in studio J-Ax e Alberto Matano. I due non hanno resistito alla tentazione di farle una breve dedica, come la tradizione vuole, sul gesso. Ecco cosa le hanno scritto il giornalista e il cantante.

Mara Venier è caduta rovinosamente sulle scale e, oltre a sbattere la testa, si è fratturata il cuboide. Per questa ragione la presentatrice di Domenica In è stata costretta a farsi ingessare il piede. La brutta avventura, però, non l’ha fermata. Mara Venier è andata in onda con il piede ingessato. E, nelle puntata del 7 maggio 2020 ha avuto come ospiti in studio il giornalista Alberto Matano e il cantante J-Ax.

Entrambi gli ospiti, dopo aver raccontato il loro percorso, hanno voluto firmare il gesso della padrona di casa. Mara Venier ha accettato di buon grado la loro proposta. E così, Alberto Matano che oltre ad essere un suo collega è anche un suo grande amico, le ha scritto: “W Mara, we love you”. Mentre faceva la sua dedica con il pennarello nero, Alberto Matano ha spiegato così:

“Mara, ma posso firmarti il gesso? Ecco, allora adesso scrivo W Mara, we love you. Con questo we, intendo tutti noi che ti amiamo da sempre, grazie”.

Anche J-Ax ha voluto scrivere una dedica sul gesso di Mara Venier e l’ha fatta con un pennarello rosso:

“Non importa quanto cadi, ma come ti rialzi”.

Mara Venier sembra essersi divertita tanto e, con la sua grinta di sempre, ha condotto Domenica In indossando un braccialetto fatto di cornetti, per scacciare la sfortuna.

Gli unici ospiti in studio sono stati, dunque, Alberto Matano e J-Ax e Mara Venier. Anche quelli in collegamento, però, hanno scherzato sull’accaduto e hanno provato a tirarla su. Divertentissimo il suo collegamento con Luciana Littizzetto che in passato ha affrontato anche lei lo stesso problema di Mara Venier: delle fratture che si è procurata cadendo.