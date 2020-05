Domenica In, operatore inciampa e Mara Venier manda la pubblicità video Domenica In, l’operatore inciampa e Mara Venier, dopo un attimo di sgomento, scoppia a ridere e manda la pubblicità

Un divertente imprevisto a Domenica In ha fatto ridere di gusto Maria Venier e la sua ospite, Romina Power. L’operatore mandato a casa della cantante statunitense è inciampato ed è caduto rovinosamente, costringendo Mara Venier a mandare la pubblicità. Il video è davvero esilarante, anche se il povero cameraman non sembrava avere molta voglia di ridere.

Mara Venier stava parlando con Romina Power, in collegamento da Cellino San Marco quando l’operatore che stava filmando la cantante statunitense è caduto. Sono stati attimi di preoccupazione: Mara Venier, dallo studio, stava cercando di capire cosa fosse successo. Romina Power ha provato a sdrammatizzare la situazione, con l’aiuto del suo cane.

Mara Venier, però, voleva sapere se il cameraman si fosse fatto male. Fortunatamente, l’operatore si è fatto vedere nel video, ha rassicurato la conduttrice e ha spiegato l’accaduto. Dalla regia lo avevano avvertito di che si vedeva il suo riflesso nella vetrata e cercando di risolvere la situazione è inciampato e caduto rovinosamente.

A #DomenicaIn succedono cose molto strane e noi come #MaraVenier, non possiamo non ridere 😂 Gepostet von SuperGuidaTV am Sonntag, 10. Mai 2020

Il cameraman ha fatto capolino in video, accanto a Romina Power, per chiedere scusa, scatenando risate e ilarità. Ad un certo punto, Mara Venier è stata costretta a mandare in onda la pubblicità.

Prima, però, gli ha consigliato di mettere po’ di ghiaccio sul ginocchio.

Prima del diverte imprevisto, Romina Power stava spiegando la sua presenza a Cellino San Marco, nella casa del figlio Yari.

“Sono a Cellino San Marco perché quando ho finito di lavorare non potevo andare in California mi sono istallata da mio figlio”.

Poi, ha aggiunto:

“Ci sono molte stanze, ognuno ha la sua privacy. Oggi pensavo alle mamme di tutti gli infermieri e le persone che sono andate al lavoro, che saranno state col patena d’animo. Io non l’ho vissuta male, ma come un momento di riflessione. Ho fatto meditazione, passeggiavo nel giardino, ho guardato le vecchie foto. Non è stato negativo, ho fatto con mio figlio cose che non facevamo da tempo, come cucinare e fare il fuoco. L’ho sentito anche da altre mamme. In America è venuta a mancare la carta igienica, qui farina e lievito di birra, siamo in Italia e ti devo confessare che qui mi sento molto più sicura che negli Usa. Il silenzio comunque non è stato negativo, pensiamo agli animali, all’inattività che ha portato a un’aria più respirabile. Dal punto di vista ecologico è stata una lezione”.