Domenica Live, le parole di Patrizia Pellegrino su sua figlia Arianna: “Lei è nata con una malattia molto rara”

Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Domenica Live andata in onda, l’attrice e conduttrice Patrizia Pellegrino ha presentato due dei suoi tre figli, Tommaso e Arianna. Molto commovente è stata la presentazione di Arianna, 22 anni, nata con una malattia rara, come dichiarato dalla stessa showgirl.

Un racconto di grande umanità e di forza quello di Patrizia Pellegrino che nel salotto di Barbara D’Urso ha raccontato la malattia della figlia Arianna di soli 22 anni. Ricordiamo, inoltre, che Patrizia Pellegrino è reduce da un intervento al rene, colpito da un tumore e brillantemente superato.

La sua vita, tuttavia, è stata segnata da sfide che l’attrice è riuscita a superare. In particolar modo, la malattia della figlia 22enne, Arianna, la quale sin dall’inizio ha dimostrato di essere forte. Queste sono le parole che Patrizia Pellegrino ha pronunciato su Arianna:

Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà. […] è molto autonoma, è la mia gioia più grande, intelligente, furba e sexy.