Drastico cambiamento nella notte al GF Vip, sfratati Pierpaolo e Rosalinda: ecco cosa è successo

Durante la scorsa notte, alcuni degli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno subìto un drastico cambiamento. Infatti, le dinamiche del gioco hanno fatto sì che alcuni dei concorrenti siano stati sfrattati dai loro soliti letti determinando quindi l’instaurarsi di nuovi sviluppi all’interno della casa.

Protagonisti assoluti di questa vicenda sono stati Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Petrelli. Per i tre gieffini sembra ci sia stato un drastico cambiamento che ha provocato in alcuni di loro delle reazioni sicuramente non positive.

Dunque lo schema dei letti è cambiato totalmente, determinando quindi l’instaurarsi di nuove dinamiche all’interno della casa più chiacchierata d’Italia.

Per quanto riguarda Rosalinda Cannavò, la bella attrice è stata invitata a lasciare il suo solito letto dall’amica Dayane Mello la quale ha preferito passare la notte accanto a Stefania Orlando e a Carlotta Dell’Isola. E il gesto della modella brasiliana sembra aver deluso molto l’amica Rosalinda. Infatti la gieffina ha considerato la decisione di Dayane come un vero e proprio tradimento. Infatti tra le due sembrava essersi instaurata un’amicizia forte e sincera, nonostante gli alti e i bassi a cui abbiamo potuto assistere.

Ma la delusione di Rosalinda continua anche l’indomani quando si confida con Giulia Salemi, affermando:

Ci sono rimasta male, come se non contassi nulla.

Tuttavia, anche Tommaso Zorzi ha cambiato letto andando a dormire accanto all’ex tronista Andrea Zelletta, mentre per Pierpaolo Petrelli c’è stato un cambiamento. Il giovane, infatti, ha preferito passare la notte accanto alla bella influencer Giulia Salemi con la quale ha iniziato una vera e propria love story.

I due hanno infatti deciso di dormire insieme all’interno della stanza blu, lontano quindi dagli occhi indiscreti degli altri inquilini. Riusciranno questi nuovi cambiamenti “di letto” a creare nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia? Ne vedremo sicuramente delle belle.