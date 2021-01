GF Vip, la situazione sta degenerando. Andrea Zelletta: “Do le testate contro il muro, vado all’ospedale”

Il pubblico di Canale 5 non dà ancora segno di essere stufo delle vicende raccontate al Grande Fratello Vip. Ma chi è giunto al punto di rottura sono i concorrenti, almeno per quanto riguarda coloro che hanno iniziato questa esperienza sin dall’inizio. Tipo Andrea Zelletta.

La spifferata di Pierpaolo e Maria Teresa infiamma Andrea Zelletta

Il reality show della rete ammiraglia Mediaset, affidato nella conduzione ad Alfonso Signorini, verrà probabilmente prolungato fino al 26 febbraio. Un fan lo ha gridato fuori dalla Casa e dei concorrenti lo hanno sentito. Dopo che Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli hanno ascoltato il messaggio proveniente dall’esterno, lo hanno immediatamente spifferato ai coinquilini. Gli alti capi del colosso televisivo avrebbero stabilito di slittare di altre due settimane l’appuntamento conclusivo, spostandolo dall’8 al 26 febbraio.

I ritiri

In quel di Cinecittà la situazione è precipitata, con una vera e propria rivolta dei “senatori”, vale a dire i gieffini in gara fin dalla prima sera. Il punto di vista è comprensibile e forse condivisibile. Ricordiamo che inizialmente la finale era stata fissata per lo scorso dicembre.

L’allungamento di due mesi ha sconfortato i vipponi e diversi protagonisti hanno fatto le valigie nei giorni seguenti. Personaggi come Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah hanno abbandonato.

120 giorni di reclusione

A causa delle defezioni gli autori del programma hanno spedito dentro varie personalità. Tuttavia, un gruppo, seppur numericamente piuttosto scarno, ha passato tutti questi mesi immancabilmente recluso. Lo show clou del 26 febbraio rischierebbe di far trascorrere loro la somma record di 120 giorni sotto i riflettori. Un terzo di anno speso 24 ore su 24, sette giorni su sette, davanti alle telecamere: un’eternità.

Andrea Zelletta: a un passo dalla follia

Il più duro ed esplicito è al momento Andrea Zelletta. L’ex volto di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha comunicato di essere sul punto di impazzire, di dare le testate contro il muro che va all’ospedale. Non esiste, gli sta venendo la claustrofobia, se ne vuole andare, ha strillato il fidanzato di Natalia Paragoni. A condividerne l’angoscia è Stefania Orlando: l’espressione disegnata sul volto della presentatrice è eloquente.