Manuela Hannelore Weber, meglio conosciuta come Ela Weber o Sorellona, ha recentemente rivelato il suo dramma, diverso tempo fa, durante la trasmissione La vita in diretta.

L’attrice e conduttrice ha spiegato che la sorella, nonostante la carriera affermata che aveva in Germania, ha mollato tutto e per due anni si è trasferita con lei in Italia, perché era arrivata ad un punto in cui non riusciva più a decidere.

Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto. Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione. È una malattia, non è un’influenza che si può superare con un medicinale.

Non esiste una cura per espellere il male. Se ne può uscire solo grazie alle persone che ti stanno vicino. Un messaggio alle persone da casa: non buttate via la vostra vita per un momento di tristezza.

Ela Weber è rimasta segnata dalla malattia, ma non si è data per vinta, è riuscita a combatterla e a superare tutto, anche grazie all’amore e al supporto di sua sorella, che non l’ha mai lasciata sola. Oggi vive in campagna, con i suoi amici animali e si sente decisamente rinata.

La carriera e il successo di Ela Weber

Ela Weber è nata il 13 marzo del 1966 a Dettelbach ed è diventata famosa alla fine degli anni ottanta, dopo il suo trasferimento in Italia. Prima con ruoli minori in conosciuti spettacoli come Scherzi a parte e Stranamore e poi nel 1996, con il ruolo di co-conduttrice insieme a Paolo Bonolis nel programma televisivo Tira e Molla di Canale 5. È proprio del conduttore il merito del soprannome Sorellona che oggi si porta ancora dietro.

Nel 2008, la showgirl ha partecipato al reality televisivo L’isola dei famosi e nel 2018 è apparsa nel reality il Grande Fratello Vip.