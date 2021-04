Attualmente Elettra Lamborghini è impegnata come opinionista all’Isola dei Famosi, insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Puntata dopo puntata la ricca ereditiera sembra aver conquistato il cuore dei telespettatori. Non solo grazie alla sua bellezza e simpatia ma anche per i look stratosferici sfoggiati nelle varie puntate del reality.

Nello studio dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini non passa mai inosservata per i suoi outfit. Ogni settimana, infatti, la ricca cantante sfoggia abiti bellissimi all’insegna dell’eleganza e della sensualità che sembrano piacere molto ai telespettatori. E il look dell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi ha conquistato tutti.

Per l’undicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, Elettra Lamborghini ha optato per un abito con un costo davvero da capogiro. Nel dettaglio, il vestito in questione porta la firma Balmain e si presenta come un abito bianco con spalline a maniche lunghe. Un outfit molto semplice ed elegante il cui prezzo, però, non è accessibile a tutti.

Isola dei Famosi, ecco il prezzo dell’outfit di Elettra Lamborghini

Sbirciando sul sito del brand possiamo notare come il vestito di Elettra Lamborghini ha un costo di 1290 euro. C’è da sottolineare come il brand in questione pare piacere molto all’eccentrica cantante, dal momento che lo preferisce per le varie occasioni televisive.

Nonostante l’esagerato costo dell’abito, però, Elettra Lamborghini ha optato per delle scarpe più economiche. Infatti, all’abito che porta la firma di Balmain, la moglie di Afrojack ha deciso di abbinare dei sandali che fanno parte della nuova collezione di PrimaDonna. In questo caso, il prezzo delle calzature è senza dubbio più accessibile, in quanto hanno un costo di 60 euro.

Con i suoi look, la regina del twerking è riuscita a conquistare, puntata dopo puntata, i telespettatori dell’Isola dei Famosi. Complici anche la sua bellezza e la sua innata simpatia, la ricca ereditiera non appare mai volgare e riesce sempre ad apparire elegante e sensuale.