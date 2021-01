GF Vip, un nuovo concorrente potrebbe entrare a breve nella casa e porterà con sé il suo pappagallo: l’indiscrezione che impazza in rete

In queste ultime settimane di GF Vip potrebbe esserci spazio per un ulteriore nuovo ingresso

Ci separano giusto poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip. Una data esatta deve essere ancora resa ufficiale dalla produzione del reality show di Canale 5, anche se si parla di massimo entro fine febbraio. Eppure, sembra che gli assi nella manica degli autori siano ancora molteplici. Difatti, nella Casa più spiata dagli italiani potrebbero esserci nuovi, importanti sviluppi.

Alda d’Eusanio: colpo last minute

Dalle informazioni che trapelano una new entry sarebbe sul punto di compiere il suo ingresso last minute. Ma di chi si tratta? Di Alda d’Eusanio. A sganciare la bomba ci ha pensato Dagospia, il portale diretto e fondato da Roberto d’Agostino.

Pennuto amico

Il noto sito di cronaca rosa prevede che l’opinionista varchi la porta rossa nella puntata di venerdì 29 gennaio. I colpi di scena, comunque, non si esauriscono mica, perché, sempre stando alle rivelazioni concesse, ci sarà pure il suo inseparabile pappagallo Giorgio.

La conduttrice tv è particolarmente affezionata al suo animale, avendola salvata dalle depressione in seguito alla perdita del marito. Proprio per tale ragione, la d’Eusanio avrebbe stabilito di non staccarsi nemmeno un istante dal suo pennuto amico e portarlo, quindi, con sé all’interno della trasmissione.

Un bel peperino

Come hanno avuto occasione di constatare i numerosi telespettatori di Live – Non è la d’Urso, in cui è ospite fissa, Alda d’Eusanio è un bel peperino. Non le manda sicuramente a dire e ha un carattere piuttosto esuberante. Tutte credenziali che nel gioco potrebbero portare a dinamiche inedite. Naturalmente, mentre vi riportiamo la voce di corridoio non c’è nulla di garantito.

Alda d’Eusanio: gli utenti approvano

Eppure, diversi utenti hanno già accolto di buon grado l’eventuale ingresso della d’Eusanio. Il suo tempo nella Casa di Cinecittà sarà ridotto rispetto ai suoi possibili futuri co-inquilini, ma il personaggio in questione ha la personalità adatta a sparigliare le carte in tavola.