Elisa Isoardi, la confessione a Verissimo: “Ho sofferto tanto per lui”

Ospite della puntata di Verissimo trasmessa oggi pomeriggio, sabato 23 gennaio 2021, su Canale 5, Elisa Isoardi ha lungamente parlato sia di questioni private che professionali. La presentatrice ha spaziato dalla sua esperienza al cooking show La prova del cuoco alla lunga storia con Matteo Salvini, confidando di aver sofferto parecchio per la conclusione dell’idillio.

Elisa Isoardi: arduo metabolizzare

Silvia Toffanin ha chiesto a Elisa Isoardi se abbia patito per la rottura con il leader della Lega. E l’intervistata ha ammesso i problemi riscontrati nel metabolizzare la fine di quello che ritiene il suo più grande amore di sempre. Con il passare del tempo ha imparato a serbare solo il ricordo dei momenti belli.

Spazio solo per i bei ricordi

Salvini manterrà in eterno un posto speciale nel cuore della cuneese. Non importa chi ha lasciato chi, rimane comunque un fallimento, ha spiegato. Con il politico ha passato cinque anni fantastici. L’ha amato intensamente, profondamente.

Adesso porta con sé esclusivamente i ricordi positivi, ma sono serviti anni per accettare l’amaro epilogo. Quando si ama tanto, si soffre: bisogna avere rispetto nei confronti del sentimento che c’è stato, ha affermato.

Il selfie a letto

Poi Elisa Isoardi è tornato a parlare del celeberrimo selfie a letto con Matteo Salvini postato in rete, che creò diverse polemiche. Venne ritenuto poco appropriato per l’immagine pubblica di un uomo di tale posizione. Invece per la Isoardi ha espresso esclusivamente la libertà di una coppia di mostrarsi per ciò che è. Uno paga per le scelte d’amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno crede debba fare ciò che si sente. Non lo trova per niente volgare e assurdo. Si assume le sue responsabilità, ma non pensa di aver fatto nulla di grave.

A Elisa Isoardi piacerebbe diventare mamma

L’ex compagno è ora fidanzato con Francesca Verdini. Elisa si è detta felice per lui, che abbia metabolizzato più velocemente. Attualmente la Isoardi è, al contrario, single, ma le piacerebbe diventare mamma.