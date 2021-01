Elisa Isoardi: cambia look ed è irriconoscibile

Bella è bella, brava pure! Elisa Isoardi ha parecchi fan, che ne apprezzano tanto la bellezza e il garbo quanto le doti professionali. Spigliata nel prendere in mano la conduzione, sa come bucare lo schermo, quali strategie attuare per catalizzare su di sé tutta l’attenzione dei telespettatori. Merito di applicazione, questo è certo, ma anche di talento naturale. Con disinvoltura vive il suo stare davanti alle telecamere.

Elisa Isoardi: energica e briosa

I telespettatori adorano il suo modo di fare. Energica e briosa, Elisa Isoardi sa cogliere al volo le occasioni concesse. Milly Carlucci le ha affidato una vetrina eccellente, a Ballando con le Stelle, dove la cuneese è scesa in pista con il bravissimo Raimondo Todaro.

Accorgimenti nel look

I due erano già amici prima di cominciare l’avventura. E nel corso delle settimane le voci su un innamoramento sono diventate insistenti. Il sogno dei gossippari è naufragato in seguito al termine dello show danzante di Rai Uno.

Sui social media, Instagram in particolare, l’ex di Matteo Salvini è particolarmente seguita. Le foto e i video concessi ai follower registrano il pieno di like. Proprio gli ammiratori della piemontese si sono accorti che ha adottato alcuni accorgimenti nel suo look.

In una fase di scoperta

Recentemente Elisa Isoardi ha caricato sul web uno scatto e i sostenitori hanno carpito immediatamente il rinnovamento estetico. Difatti, è sempre più bionda, i suoi capelli castani virano verso toni più caldi.

Elisa Isoardi: solarità e lucentezza

Lasciato con dispiacere La Prova del Cuoco, Elisa è in una fase di scoperta, di esplorazione. Nel corso del tempo ha cambiato spesso il colore e il taglio della sua chioma, passando dal nero al nocciola, sfoggiando acconciature di vario tipo. Insomma, non è una a cui piace annoiarsi. Per il 2021 sembra aver optato a favore di punte biondissime. L’effetto è splendido: le dona solarità e lucentezza!