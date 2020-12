La nota cantante posta questa foto e viene sommersa dagli insulti: in tanti hanno notato il dettaglio

Nel corso degli ultimi giorni Jo Squillo è finita nel mirino delle polemiche sul web a causa di un episodio che ha mandato su tutte le furie i fan. La celebre cantautrice ha deciso di volare alle Maldive in occasione del Natale. Si tratta di un gesto che non è stato apprezzato per niente da tutti i suoi followers i quali non ci hanno pensato due volte a scagliarsi contro la celebrità.

credit Jo Squillo Instagram

Jo Squillo ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale alle Maldive e nell’occasione ha mostrato a tutti i suoi fan i momenti più belli del viaggio. Lei stessa sul suo profilo Instagram ha pubblicato foto e video della partenza ma tali post hanno scatenato numerose polemiche a causa delle regole previste dal nuovo DPCM.

Quest’anno Jo Squillo ha scelto le Maldive come meta per trascorrere le vacanze di Natale. Peccato che si tratti di una decisione presa in un periodo molto particolare in cui le nuove regole per fronteggiare l’emergenza Coronavirus impediscono numerosi spostamenti.

Infatti le norme contenute nell’ultimo DPCM non consentono alle persone di trascorrere il Natale insieme ai propri cari, figuriamoci di compiere un viaggio oltreoceano. Eppure Jo Squillo lo ha fatto: con la valigia in mano, la mascherina e in un aereo quasi esclusivamente per lei ha raggiunto le Maldive. Lei stessa ha mostrato il tutto ai suoi fan sul suo profilo Instagram e nella didascalia del suo post ha scritto:

Sto arrivando…

Alla luce di questo, la maggior parte dei suoi fan non ci ha pensato due volte a rendere noto alla cantante che la sua partenza fosse totalmente fuori luogo considerata l’attuale situazione di emergenza. Tra i vari commenti negativi troviamo:

Visti i tempi trovo il post di cattivo gusto e irrispettoso bei confronti di chi combatte per tutti, di chi si sacrifica per tutti, di chi non viaggia per rispetto di chi non può (cioè tutti) e per la tutela della salute pubblica di tutti. Se poi ci si ammala bisognerebbe avere il coraggio di firmare una carta dove si rinuncia alle cure. Per coerenza.

Nonostante i vari insulti sotto al suo video, Jo Squillo ancora non ha replicato a nessuno. Probabilmente la cantautrice preferisce stare in silenzio e godersi la sua vacanza alle Maldive. Come si evolverà la questione? Non ci resta che scoprirlo!