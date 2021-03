Elisa Isoardi crolla all’Isola dei Famosi: “Abbandono qui”

Non c’è trippa per gatti! Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è rimasta coinvolta in – diciamo così – uno sketch, con Ferdinando Guglielmotti. Il Visconte ci ha provato platealmente con l’ex conduttrice della Prova del Cuoco, ma lei, perentoria, ha respinto le avances.

Maliziosamente, Ilary Blasi lancia una clip in cui il nobile rivela di provare un’attrazione verso l’ex volto Rai e di essere esperto di tantra yoga, nella variante più… intima, sdoganata parecchi anni fa dalla pop star britannica Sting. Una pratica famosa, presso il volgo, in quanto capace di “ampliare” le capacità della coppia di procurarsi piacere, sia in termini di intensità che di durata.

Ferdinando Guglielmotti spiega di nutrire una predilezione nei confronti della donna in maniera tantrica. La sua missione è di dare amore per un intero giorno. Tornati in Palapa, lady Totti chiede alla bella cuneese un commento.

Che le lusinghe del compagno di avventura le interessino? Nossignore. Sebbene sia una persona decisamente raffinata – afferma la Isoardi – “questa roba del tantrico” le infonde un po’ di paura. Quindi direbbe che abbandona lì. Discorso chiuso e archiviato, senza lasciare spiragli per un ripensamento.

L’atteggiamento tenuto dal Guglielmotti nei confronti di Elisa Isoardi riceve reazioni ostili. Il commento più piccato è quello di Angela Melillo, che, in totale franchezza, lo definisce “il maggiordomo della Isoardi”. Insomma, in quattro e quattr’otto sembrano già saltati nervi ed equilibri nell’equipaggio. Più che nobile – incalza la Melillo – lo considera il maggiordomo della popolare presentatrice.

Nel corso degli ultimi giorni avrebbe parlato in continuazione dell’ex fidanzata del leader della Lega, Matteo Salvini. E magari – suggerisce la showgirl – potrebbe offrire dell’acqua pure a lei, da buon gentiluomo. E Tommaso Zorzi, opinionista in studio, avvisa la Isoardi. Fosse in lei, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non cederebbe al corteggiamento di Ferdinando. Per il momento non l’ha capito.