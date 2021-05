Matteo Salvini e la fidanzata più innamorati che mai in Puglia, gli scatti infiammano i social: “fisico mozzafiato”

Ecco gli scatti in bikini della fidanzata dell'ex Ministro degli Interni

Tempo di relax per Francesca Verdini e Matteo Salvini. La coppia, infatti, si è concessa qualche giorno di relax in Puglia dove la fidanzata dell’ex Ministro degli Interni si è lasciata andare ad alcuni scatti in bikini, nonostante il riserbo che i due abbiano deciso di mantenere riguardo la loro relazione.

Il leader della Lega Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini si sono concessi qualche giorno di vacanza in Puglia. La figlia di Denis Verdini si è lasciata andare ad alcuni scatti in bikini che stanno facendo molto chiacchierare. La ragazza ha infatti sfoggiato il suo fisico perfetto e in tanto sono rimasti senza parole.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Francesca Verdini ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre fa yoga. Nel post in questione, che ha fatto fare alla fidanzata del leader il pieno di like e di complimenti, si può ammirare il fisico che tutte le invidierebbero.

La storia d’amore tra Francesca Verdini e Matteo Salvini

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono legati da circa due anni. La coppia ha preso l’importante decisione di andare a convivere. Tuttavia, però, i due non hanno mai parlato di matrimonio o dell’intenzione di allargare la famiglia. Sembra che Francesca abbia uno splendido rapporto con i figli del leader, Mirta e Federico.

Lo stesso Matteo Salvini ha svelato che Francesca e sua figlia hanno trascorso insieme il periodo del lock down dovuto all’emergenza sanitaria del coronavirus. Queste sono state le sue parole:

Uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia, che mi sono goduto come non avevo fatto nei 7 anni precedenti. Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo. Ma sono un uomo molto fortunato.

C’è da dire che Francesca Verdini ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo la sua vita privata e la storia con Matteo Salvini. La ragazza si è esposta solamente quando la notizia delle nozze della coppia è diventata sempre più insistente. In quell’occasione, la compagna di Denis Verdini ha dichiarato: