Elisa Isoardi, famiglia bersagliata dalla sfortuna: ecco cos’è successo alla madre

Se qualcuno ha scagliato un maleficio su Elisa Isoardi e famiglia per favore la smetta! Gli ultimi mesi sono stati piuttosto travagliati nel caso del noto volto Rai. Prima l’addio forzato a La Prova del Cuoco, dove in coppia con Claudio Lippi aveva formato una magnifica intesa professionale, quindi il calvario chiamato Ballando con le Stelle.

Elisa Isoardi: percorso compromesso a Ballando con le Stelle

Si trattava di un’opportunità importante, a cui la piemontese teneva parecchio. Il duo costituito con Raimondo Todaro pareva disponesse di tutti i requisiti necessari per trionfare, ma guai fisici hanno seriamente compromesso il loro percorso. Certo, sono arrivati fino in fondo, alla puntata clou, perdendo contro i secondo classificati Paolo Conticini e Veera Kinnunen, d’altro canto non hanno avuto seriamente chance di competere con loro ad armi pari.

Complicazioni per la madre

A questo punto veniva da pensare che, nei limiti del possibile, una volta sceso il sipario sullo show danzante del servizio radiotelevisivo pubblico finalmente Elisa Isoardi avrebbe recuperato un po’ della serenità perduta. E invece ecco servita la doccia fredda. Stavolta a riportarne le conseguenze non è direttamente lei, bensì la mamma.

In un dolce scatto condiviso su Instagram, la presentatrice appare in compagnia della madre, confessando però ai follower anche il brutto infortunio occorso proprio alla signora Irma. Non è dato sapere qualche dettaglio in più, ma l’esito degli accertamenti parrebbe piuttosto infelice.

Un lungo distacco

Da tempo Elisa Isoardi aveva smesso di apparire con il genitore, come lei stessa ha confessato in una recente intervista concessa a Da noi… a ruota libera, il programma domenicale di Francesca Fialdini. A causa dell’emergenza sanitaria e dei suoi risvolti, la signora Irma aveva infatti preferito tenere compagnia all’anziana madre. Eppure, nelle scorse ore Elisa l’ha potuto finalmente riabbracciare.

Elisa Isoardi: la sfortuna non dà tregua

Veniamo comunque ora alle note dolenti. Secondo quanto ha scritto Elisa , dopo la costola rottasi nel tango della trasmissione di Milly Carlucci, in tale circostanza è la madre a essersi rotta la base del quinto. Dunque, un incidente non da poco, soprattutto in vista del Natale. Per dare manforte alla signora Irma, molto probabilmente la Isoardi passerà con lei le prossime festività.