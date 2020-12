Elisabetta Gregoraci al GFVip strepitosa per incontrare Pierpaolo Pretelli ma sapete quanto costano i sandali?

Elisabetta Gregoraci torna in casa del GFVip, ecco il look che ha sfoggiato per il su amico speciale

Nel corso dei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci è tornata al Grande Fratello Vip per incontrare Pierpaolo Pretelli. Venerdì scorso i due hanno avuto uno scontro a distanza. Dunque, a seguito dei numerosi scoop che si sono aggirati intorno a loro, la celebre showgirl ha deciso di far visita al suo amico speciale per chiarire alcune cose. Ecco il look che la modella ha sfoggiato per l’occasione.

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste più chiacchierate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alla luce della liaison nata con Pierpaolo Pretelli nella casa più spiata d’Italia, ancora di più sono i gossip che hanno visto al centro la modella di Soverato.

Sono passate un po’ so settimane da quando Alfonso Signorini ha comunicato la notizia che ha causato sconforto alla maggior parte degli inquilini della casa. Si tratta del prolungamento del programma stabilito fino a febbraio 2021. Alla luce di questo, Elisabetta Gregoraci ha deciso di uscire in anticipo dalla casa più spiata d’Italia per riabbracciare suo figlio Nathan.

Venerdì scorso, la celebre showgirl è finita al centro del gossip a causa di una duro scontro a distanza avuto con Pierpaolo Pretelli. A seguito di questo episodio, Alfonso Signorini ha deciso di dare la possibilità ai due di parlare. Dunque, l’ex moglie di Flavio Briatore ha fatto ritorno nella casa per chiarire le cose con il celebre modello.

Per l’occasione, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look che ha lasciato tutti senza fiato. Si tratta di un vestito total black tempestato di paillettes con scollo all’americana e la gonna dai dettagli in pizzo. La modella ha abbinato il tutto a gioielli lussuosi e una manicure in nero.

Per quanto riguarda le scarpe, se per la prima diretta aveva sfoggiato un paio di stivali da poco più di 100 euro, questa volta ha optato decisamente per qualcosa di più lussuoso. Infatti la showgirl ha indossato un paio di sandali con il tacco a spillo firmati Gucci. Il loro prezzo? All’incirca 650 euro.