Anche se Elisabetta Gregoraci ha praticamente sciolto le ultime riserve sull’addio al Grande Fratello Vip, dopo che Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti la prosecuzione del programma fino ai primi di febbraio, la showgirl di origini calabresi fa ancora parlare di sé per la sua vita sentimentale, al di fuori delle mura della Casa di Cinecittà.

Elisabetta Gregoraci: non ci sono limiti in amore

In tale occasione, l’ex moglie di Flavio Briatore (da cui ha avuto il suo unico figlio, Nathan Falco) si è lasciata sfuggire nel programma di Canale 5 una follia d’amore che un suo ex avrebbe fatto per lei. Alla fine è emerso che l’uomo in questione sarebbe stato a sua volta ex compagno della celebre attrice americana Lindsay Lohan.

Passaporto requisito

Senza alcun preavviso, la Gregoraci ha concesso un retroscena inedito sul suo passato. Ebbene, un uomo, pur di non farla partire, le avrebbe requisito il passaporto e a sorpresa avrebbe organizzato un romantico viaggio per due dall’altra parte del mondo.

Parlando a cuore aperto con Tommaso Zorzi, Elisabetta ha lasciato intendere che Matteo (questo il suo nome) avrebbe avuto dei trascorsi pure con Lindsay Lohan. E proprio l’interprete del grande schermo l’avrebbe incontrata in plurime occasioni a Monaco (dove risiede Briatore).

Una sorpresa coi controfiocchi

Per evitare di perderla, tale Matteo le avrebbe preparato una sorpresa coi controfiocchi. Un viaggio, in un’ora, dall’altra parte del mondo. Un’esperienza durata pochi giorni, ma che Elisabetta conserva nell’album dei ricordi. La vicenda risalirebbe allo scorso anno, quando lei era single.

Elisabetta Gregoraci: l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli

Nel corso della permanenza al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha lasciato trapelare, senza mai uscire totalmente allo scoperto, di avere una frequentazione con qualcuno che fuori dalla Casa la starebbe aspettando. Per la delusione di Pierpaolo Pretelli che fin dai primi giorni ha manifestato un esplicito interesse nei suoi riguardi, il quale, salvo improbabili colpi di scena, rimarrà solamente un amico speciale.