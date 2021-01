Elisabetta Gregoraci: dal GF Vip a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Da settimane Elisabetta Gregoraci ha lasciato il Grande Fratello Vip. Passato Capodanno in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ex marito Flavio Briatore a Dubai, la showgirl potrebbe essere in trattativa per una nuova esperienza televisiva.

Maurizio Costanzo si esprime su Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne

Terminata la sua permanenza nella Casa più spiata dagli italiani, la bellissima calabrese potrebbe davvero approdare in quel di Uomini e Donne? La voce è clamorosa, e, se davvero corrispondesse al vero, i fan ne sarebbero entusiasti. A esprimersi sulla sua eventuale presenza nel dating show di Maria De Filippi è il marito Maurizio Costanzo.

In cerca del principe azzurro

Replicando nello specifico a una lettrice, il popolare conduttore e giornalista ha risposto inizialmente con una controdomanda: se desideri cercare il principe azzurro in tv.

Pensa che costituisca una scelta solo ed esclusivamente sua. In più occasioni si è definita fortificata dalla partecipazione al GF Vip.

Pregi e difetti portati a galla

Ma Ely ha pure detto che essere spiata nel reality show di Canale 5 ha fin troppo portato a galla i suoi pregi e i suoi difetti. Il compagno di Queen Mary ha comunque voluto approfittare dello spazio concesso sul settimanale Nuovo Tv per spezzare una lancia a favore di chi, dopo la conclusione di una love story, sente il bisogno di rifarsi una vita.

Elisabetta Gregoraci merita di trovare l’anima gemella

Insomma, anche Elisabetta, una volta detto addio a Flavio Briatore, ha tutto il diritto di ritrovare la felicità accanto a un altro uomo. Il matrimonio naufragato e le successivi delusioni d’amore le hanno tolto serenità, oggi merita di trovare l’anima gemella, ha evidenziato Maurizio Costanzo, accogliendo quindi in pieno l’appoggio e il supporto di innumerevoli ammiratori della passata presentatrice di Made in Sud. Restiamo perciò collegati, in attesa di scoprire se l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 siederà sul Trono più ambito e chiacchierato del nostro spettacolo.