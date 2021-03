Elisabetta Gregoraci denunciata: “Mi ha dipinto come uno cialtrone e bugiardo”

Mino Magli, colui che ha pubblicamente sostenuto di essere l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci e ha gettato ombre sull’unione tra la showgirl di origini calabresi e il suo ex marito Flavio Briatore, ha comunicato di aver sporto querela contro di lei.

Elisabetta Gregoraci denunciata per diffamazione

I contenziosi tra Elisabetta Gregoraci e Mino Magli non appaiono in procinto di finire. L’imprenditore, che asserisce di aver un passato sentimentale con il noto volto televisivo, ha raccontato di aver presentato denuncia per diffamazione.

Reputazione da riguadagnare

Secondo quanto ha tenuto a render presente in sede pubblica, ha dato mandato al proprio rappresentante di denunciare la Gregoraci per aver proferite parole false e calunniose sul suo conto. Ha dichiarato che si faceva pagare dai paparazzi per lasciarsi fotografare in sua presenza, che era un amico del padre e lei appena lo conosceva.

La versione di Elisabetta Gregoraci ha provocato l’indignazione di Mino Magli. A suo avviso lo avrebbe dipinto come un bugiardo e un cialtrone. Di conseguenza, desidera adire alle vie legali affinché gli venga restituito l’onore. Non chiede soldi, non ne va in cerca e non gli interessano.

Si pretendono scuse

Piuttosto il fine è di ottenere le scuse da parte dell’ex gieffina. La tesi portata avanti dall’uomo è che con la showgirl ci sarebbe stato ancora nel momento in cui lei intraprese la relazione con Flavio Briatore, il padre del suo unico figlio, Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e Mino Magli: contenzioso in tribunale

Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, a dicembre 2020, la Gregoraci aveva pubblicamente ribattuto a Magli, definendolo un amico della sua famiglia e che già in passato si sarebbe distinto per episodi del genere. Lei stessa aveva garantito di aver preso provvedimenti legali nei confronti di Mino Magli, e ora i suoi numerosi ammiratori desiderano scoprire se la vicenda avrà ulteriori risvolti.