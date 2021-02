GF Vip, l’elegante look di Elisabetta Gregoraci non passa inosservato ma sapete quanto costa la jumpsuit della showgirl?

Lunedì 22 febbraio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip, condotto dal padrone di casa Alfonso Signorini. Come al solito, non sono passati inosservati i look dei concorrenti all’interno della casa. Molto discussi sono stati anche gli outfit degli ex concorrenti, come quello dell’ex gieffina Elisabetta Gregoraci.

Per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Elisabetta Gregoraci si è mostrata con un outfit davvero bellissimo. La showgirl, infatti, ha deciso di indossare una tuta aderente nera paillettata con una scollatura che ha lasciato tutti senza parole.

Il pazzesco look di Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Dunque, la tuta nera paillettata con pantaloni palazzo e maxi scollatura di Elisabetta Gregoraci non è passata di certo inosservata. Elisabetta Gregoraci dice addio, almeno per il momento, agli abiti da principessa, decidendo di indossare outfit più glamour.

Ma chi c’è dietro il cambiamento degli outfit della showgirl? Tutto sembra essere dovuto al nuovo stylist di Elisabetta Gregoraci, Giuseppe Di Cecca. L’uomo è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, dal momento che per molto tempo ha seguito l’immagine di molte showgirl, come per esempio Belen Rodriguez.

Ma sapete quanto costa l’elegante tuta paillettata che Elisabetta Gregoraci ha indossato nell’ultima puntata del GF Vip? C’è da dire innanzitutto che che la jumpsuit della showgirl è firmata Maison Bartolotta & Martorana e fa parte della collezione autunno/inverno. Il prezzo dell’abito è di 800 euro. Alla tutina paillettata, la Gregoraci ha accompagnato sandali neri firmati Gucci.

Oltre all’abito, non sono passati inosservati gli orecchini di diamanti, insieme al make up e all’acconciatura caratterizzata da capelli tirati indietro e divisi da una riga centrale. Da notare come Elisabetta, oltre che cambiare stile, ha abbandonato i grandi marchi come Elisabetta Franchi per far posto a firme meno conosciute. Ricordiamo, infatti, il vestito fucsia di Giorgia Arcidiacono, oppure il blazer con cristalli che porta la firma di Marco Bologna.