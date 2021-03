Elisabetta Gregoraci, gli apprezzamenti per uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi

I like della showgirl alle foto di Gilles Rocca non lasciano dubbi

In queste ultime ore l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci è finita al centro del gossip per alcuni like lasciati sulla pagina social di uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Gilles Rooca, il bel 38enne che sembra aver catturato l’attenzione della bella showgirl. I like di Elisabetta Gregoraci nelle foto in costume del naufrago non lasciano dubbi.

Gilles Rocca è uno dei concorrenti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La presenza dell’attore e regista nel reality è molto apprezzata dalle tante telespettatrici del programma, soprattutto la sua fisicità. Gilles Rocca, però, non sembra essere passato inosservato neanche agli occhi di Elisabetta Gregoraci.

Infatti, nelle ultime ore alcuni utenti del web hanno notato dei like lasciati dalla conduttrice di Battiti Live su alcune foto del concorrente dell’Isola dei Famosi. Infatti, sono state pubblicate sulla sua pagina social alcune foto. Gli scatti ritraggono il naufrago abbassarsi di poco il costume per far notare quanto sia dimagrito. E ciò sembra essere stato apprezzato dalle tante telespettatrici del reality, tra cui Elisabetta Gregoraci.

La conduttrice di Battiti Live ha apprezzato molto gli scatti del naufrago dell’Isola dei Famosi tanto da lasciare dei like sulla pagina social dell’attore e regista. Dunque la showgirl sembra aver subito il fascino del naufrago?

Elisabetta Gregoraci e le dichiarazioni su Pierpaolo Petrelli

In queste settimane, inoltre, l’ex gieffina si è ritrovata al centro del gossip per alcune dichiarazioni fatte sull’ex velino Pierpaolo Petrelli. Ricordiamo, infatti, che l’ex velino in un’intervista ha ammesso di aver scoperto che, durante il suo percorso all’interno della casa del GF Vip, un uomo stava aspettando Elisabetta fuori dal programma.

Questo, dunque, sarebbe stato l’ostacolo dell’avvicinamento tra i due. Ma, la nota showgirl, non ha accettato le parole di Pierpaolo Petrelli ed ha replicato all’ex gieffino sui social in maniera molto infastidita.