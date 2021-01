Elisabetta Gregoraci nel mirino delle critiche sbotta: “Leggi diverse”

Elisabetta Gregoraci è volata con il figlio Nathan Falco a Dubai e da alcuni giorni si sta godendo una incantevole vacanza nella città degli Emirati Arabi. Dalle storie pubblicate su Instagram si ritrae felice mentre gioca a bowling con il piccolo o si abbronza sulle favolose spiagge della costa.

Elisabetta Gregoraci inondata da domande e critiche

Proprio per tale ragione e ritagliarsi del tempo da dedicare a Nathan, Elisabetta Gregoraci ha stabilito di non prendere parte all’ultima puntata del GF Vip, andata in onda su Canale 5 lunedì 4 gennaio 2021. A tal proposito, una volta condiviso sul suo profilo uno scatto, è stata inondata da domande e critiche dei follower.

Documentarsi è importante

Nello specifico, ciò di cui la showgirl viene accusata è il fatto di aver viaggiato a Dubai, nonostante l’emergenza epidemiologica attualmente attraversata. Tra l’altro, mostrandosi così sorridente al mare e in giro per vari locali ha scatenato l’ira di alcune persone sotto ai suoi post.

La gente non riusciva a darsi una spiegazione sul perché la calabrese potesse volare indisturbata fino alla città degli Emirati Arabi pur non avendo né esigenze di carattere professionale né necessità. Pertanto, a un quesito posto da una utente, la diretta interessata ha risposto di non essere residente in Italia, dove, invece, le regole sono assai più restrittive. Le leggi sono differenti. Ogni tanto – ha proseguito – è importante documentarsi.

Inquisizione degli odiatori seriali

In realtà il tono usato dalla seguace era educato, ma, evidentemente, la Gregoraci era giunta al limite per l’inquisizione riservatale dai cosiddetti odiatori seriali.

Elisabetta Gregoraci: norme meno stringenti

La tesi avanzata da Elisabetta Gregoraci è corretta: il Principato di Monaco, stato in cui ha la residenza, ha fissato delle regole decisamente meno rigorose delle nostre. Difatti, secondo le norme in vigore all’interno dei confini monegaschi, è ammesso andare all’estero e viaggiare anche soltanto per turismo. Negli Emirati Arabi sono fatte rispettare delle disposizioni generali, ma sono assenti divieti come quelli italiani: ad esempio, niente coprifuoco notturno.