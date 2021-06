Elisabetta Gregoraci pubblica degli scatti su Instagram, i fan notano un dettaglio

In questi giorni Elisabetta Gregoraci ha condiviso alcuni scatti sulla sua pagina Instagram. Fin qui nulla di strano, se non per il fatto che ai fan della showgirl non è passato inosservato un importante dettaglio. Sembra infatti che anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia ceduto al fascino di ritoccare le foto.

Elisabetta Gregoraci ha condiviso sulla sua pagina Instagram delle foto ritoccate. Ovviamente le modifiche non sono passate inosservate ai fan della showgirl che hanno notato immediatamente le differenze. Non è la prima volta che un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo pubblica delle foto ritoccate sui social.

Le foto tanto chiacchierate riguardano le serate che l’ex gieffina ha trascorso a Monte Carlo in occasione del Monte Carlo Film Festival. L’ex moglie di Flavio Briatore si è lasciata andare ad alcuni scatti da parte dei fotografi ed ha ben pensato di condividerne qualcuno sulla sua pagina Instagram.

Ovviamente, però, l’occhio attento dei fan non ha potuto fare a meno di notare che quegli scatti sembrano differenti da quelli originali. Dunque hanno iniziato a far notare alla showgirl che le sue foto in questione non sono vero ma sono state modificate.

Il popolo del web si è subito messo all’opera per far notare alla showgirl che i suoi scatti sono stati ritoccati. Alcuni, invece, hanno criticato l’ex moglie di Flavio Briatore facendole notare che non ha bisogno di alcun ritocco, affermando di essere bellissima così com’è.

Elisabetta Gregoraci nella polemica per alcune foto ritoccate

Elisabetta Gregoraci si è quindi ritrovata al centro di una polemica alla quale, almeno per il momento, sembra non aver dato peso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti preferito rimanere in silenzio davanti alle critiche e non si è ancora espressa riguardo i ritocchi che hanno subìto i suoi scatti. Attendiamo la replica della showgirl riguardo la polemica che l’ha vista coinvolta.