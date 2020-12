Elisabetta Gregoraci scrive una lettera all’ex di Pierpaolo Pretelli: “Sono stata tentata di pubblicare uno screen”

Nel corso delle ultime ore è arrivata la notizia di Elisabetta Gregoraci la quale ha scritto un messaggio all’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Mentre quest’ultimo continua a vivere la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Ariadna Romero ha reso noto a tutti suoi fan di Intsagram il gesto della celebre showgirl.

Stando agli ultimi avvenimenti, sembra che le donne di Pierpaolo Petrelli si siano scambiate delle confidenze. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero. Dopo essere stata ospite nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, la modella cubana ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da parte dell’ex moglie di Flavio Briatore. Come avrà reagito l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Scopriamolo insieme!

A rivelare il tutto ci ha pensato la stessa modella cubana la quale ha deciso di fare una comunicazione attraverso le sue Instagram Stories. Ariadna Romero ha scritto:

Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica.