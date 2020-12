In questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti sempre al centro dell’attenzione. Con i suoi impeccabili look che la celebre showgirl sfoggia ogni settimana ha dimostrato di avere ottimi gusti per quanto riguarda lo stile. Spesso e volentieri indossa un paio di stivali bassi che somigliano molto a delle sneakers. Il costo? Scopriamolo insieme!

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip, sono numerosi i gossip che si aggirano intorno a Elisabetta Gregoraci. Dal flirt nato con Pierpaolo Petrelli fino ad arrivare al presunto accordo preso con il suo ex marito Flavio Briatore, la showgirl sta facendo molto discutere il web. D’altronde, anche i suoi look lussuosi all’interno delle casa non causano poche chiacchiere.

Elisabetta Gregoraci non perde mai l’occasione di sfoggiare i suoi outfit lussuosi all’interno della casa più spiata d’Italia. Infatti, la celebre showgirl ha ben saputo come attirare l’attenzione di tutti i telespettatori su di lei. Di recente, sul web si è molto discusso riguardo ai suoi stivale Givenchy dal costo di 1500 euro indossati per un semplice aperitivo con gli altri inquilini,

In seguito, l’ex moglie di Flavio Briatore, per coprirsi le spalle usa spesso e volentieri un cardigan in cashmere firmati Alanui il cui prezzo è di circa 1500 euro. Insomma, al Grande Fratello Vip la celebre modella si è dimostrata una delle concorrenti più trendy di questa quinta edizione del programma.

Tuttavia, c’è un accessorio a cui Elisabetta Gregoraci non rinuncia mai ed è sempre solita indossare. Si tratta di un paio di calzature molto particolari che lei stessa mette sempre di giorno, probabilmente in quanto sono comode. Si tratta di un paio di stivali-snearkers che non sono passati per niente inosservato a tutto il pubblico della trasmissione.

Le speciali scarpe sono un modello appartenente alla stilista Pick Owens e sono apparse per la prima volta sulla passerella autunno-inverno 2014/2015. Volete sapere quanto costano? Il loro prezzo sembra aggirarsi intorno ai 1700 euro, una cifra da capogiro che ha lasciato tutti senza parole.