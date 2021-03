Elisabetta Gregoraci strabiliante con l’outfit indossato nella finale del GF Vip. Il prezzo? Da infarto!

Lunedì 1 marzo è andata in onda si Canale 5 la finalissima del Grande Fratello Vip. Vincitore di questa quinta edizione l’influencer Tommaso Zorzi che ha battuto al televoto l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Come al solito, non sono passati inosservati i look dei finalisti e degli ex concorrenti. Tra questi, quello di Elisabetta Gregoraci è stato molto chiacchierato.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Puntata davvero emozionante quella andata in onda durante la finalissima in cui i concorrenti hanno potuto riabbracciare dopo 170 giorni all’interno della casa le persone più care. Nonostante il vincitore, tuttavia, si chiacchiera molto sui look sfoggiati dai finalisti e dagli ex concorrenti.

Tra questi, il più chiacchierato è stato quello di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, per la finalissima del Grande Fratello Vip ha optato per un look a dir poco scintillante. Il prezzo? Davvero da capogiro.

Elisabetta Gregoraci, nonostante la sua uscita anticipata dalla casa più spiata d’Italia per riabbracciare suo figlio e la sua famiglia, è stata comunque la vincitrice assoluta per quanto riguarda gli outfit. In tutte le puntate, infatti, abbiamo avuto l’occasione di vederla sempre impeccabile e con look molto sofisticati ed eleganti.

L’outfit indossato nella finalissima del Grande Fratello Vip non è stato da meno. Infatti, la showgirl ha optato per un abito altamente scintillante il cui prezzo è davvero da capogiro. Il vestito indossato nella finale del reality dalla Gregoraci è firmato Giuseppe di Morabito ed ha un costo davvero elevato.

Il prezzo dell’abito è di 990 euro. Al vestito scintillante, la regina di Battiti Live ha abbinato delle scarpe firmate Aquazzurra che hanno un costo di ben 575 euro. Dunque, anche questa volta Elisabetta Gregoraci ha portato a casa moltissimi like e i tantissimi complimenti dei followers. Fino alla fine, infatti, la showgirl ha dato prova della sua passione per lo stile e per il lusso, presentandosi sempre impeccabile.