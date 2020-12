Sorpresone in casa di Elisabetta Gregoraci, ecco cosa le ha preparato suo figlio Nathan

Nel corso delle ultime ore Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare suo figlio Nathan. La celebre showgirl, non appena ha fatto ritorno nella sua bellissima dimora, ha trovato una fantastica sorpresa. In questo modo sua sorella e la sua migliore amica, con l’aiuto di Nathan, hanno deciso di festeggiare il ritorno della showgirl.

Sorpresa in arrivo a casa Gregoraci. Qualche settimana fa, Alfonso Signorini aveva comunicato che il Grande Fratello Vip avrebbe subito una proroga fino a febbraio 2021. Si tratta di una notizia che ha causato molto sconforto tra i concorrenti. Infatti, alcuni di questi ultimi, hanno preso in considerazione la decisione di abbandonare il talent-show.

Oltre a Francesco Oppini, anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Per la modella di Soverato la lontananza da suo figlio Nathan diventava ogni giorno sempre più insopportabile e dunque ha deciso di fare ritorno a casa.

Una volta oltrepassata la soglia della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha potuto riabbracciare finalmente i suoi cari. Tra questi ultimi troviamo sua sorella Marzia e la sua migliore amica Micaela le quali, insieme al piccolo Nathan, hanno preparato per la showgirl un’inaspettata sorpresa.

Gli affetti di Elisabetta Gregoraci hanno festeggiato il suo ritorno con palloncini addobbati con fotografie che ritraggono la modella al GFVip e un bel mazzo di rose rosse. Ad animare la bellissima sorpresa in casa Gregoraci c’era anche suo figlio Nathan il quale non vedeva la madre da ben due mesi ed ora ha finalmente potuto riabbracciarla.

Il tutto è stato ripreso con il cellulare e poi mostrato attraverso le Instagram Stories dell’ex moglie di Flavio Briatore. Durante la permanenza della donna al GFVip, sua sorella e la sua amica sono state le difenditrici più accanite. Entrambe hanno sempre protetto la showgirl dalle accuse pronunciate da Antonella Elia.