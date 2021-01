Elisabetta Gregoraci, una favola con il tubino nero in latex ma sapete quanto costa? Una cifra da capogiro

Non c’è eliminazione che tenga. La presenza di Elisabetta Gregoraci riecheggia, quasi fosse un fantasma, al Grande Fratello Vip 5. L’amicizia speciale (come lei ha tanto voluto definire il rapporto) con Pierpaolo Pretelli ha suscitato speranze nei telespettatori. Sognavano una storia d’amore in piena regola. L’ex velino provava una forte attrazione nei confronti della bellissima calabrese, la quale, però, ha eretto un muro, impedendo alla love story di nascere.

Elisabetta Gregoraci: tubino con ampia scollatura

Assieme agli altri concorrenti usciti dal gioco (fatta eccezione, ovviamente, per gli squalificati), Elisabetta Gregoraci era presente in studio, durante la diretta su Canale 5 di lunedì 25 gennaio. Per l’occasione ha nuovamente attirato gli sguardi anche grazie allo splendido abito, un tubino nero in latex con ampia scollatura, abbinato a sandali Gucci.

Creazione di Elisabetta Franchi

La mise della showgirl ha fatto il pieno di “mi piace” sul web, e i fan si sono attivati alla ricerca dei capi che compongono l’outfit. Come tutti quelli finora sfoggiati nel reality show di Cinecittà, il vestito sarebbe firmato Elisabetta Franchi e sarebbe in vendita a ben 369 euro.

Per le scarpe Elisabetta è, invece, ricorsa a un classico: sandali con tacchi a spillo di Gucci. Il prezzo? Importante, senza dubbio: 650 euro.

Elisabetta Gregoraci: successo sui social

Come al solito, dunque, l’ex moglie dell’imprenditore e manager sportivo Flavio Briatore non ha adottato il profilo basso in termini di look, e sui social il successo è stato assicurato.

Elisabetta Gregoraci: un affare per Alfonso Signorini

La Gregoraci ha lasciato la trasmissione nel mese di dicembre per fare ritorno dal suo amatissimo figlio, Nathan Falco, in occasione delle feste natalizie. Nel corso della quinta edizione, è stata una delle partecipanti più chiacchierate. E alle poche dirette a cui si è assentata, in molti hanno espresso il desiderio di vederla.