Ellynora, aspirante concorrente di Amici 18: il video in lacrime su Istagram Ellynora, aspirante concorrente di Amici 18 posta un video su Istagram e fa preoccupare i fan che scoprono che erano sparite tutte le foto dal suo profilo

La cantante Ellynora, ex aspirante concorrente di Amici 18, ha postato un video a dir poco inquietante sul suo account Instagram. I suoi follower si sono preoccupati molto anche perché la cantante ha cancellato tutte le foto lasciando solo questo video in cui si vede lei che piange al buio. Ecco cos’è accaduto.

Ellynora, per chi non la conoscesse, è una cantante romana che aveva tentato di aggiudicarsi un banco nella classe di Amici 18. Nonostante questo, Ellynora aveva proseguito sulla strada facendosi conoscere come cantante e pubblicando diversi dischi e singoli.. L’8 di maggio i suoi follower hanno avuto una sorpresa inspiegabile: le foto di Ellynora erano sparite e sul suo account c’era solo uno strano video, appena postato. Nel video la cantante stava al buio e piangeva.

L’inquietante video ha fatto preoccupare tante persone. La redazione di Fanpage ha provato a chiamare il numero che la cantante aveva sul suo sito web e dall’altra parte ha risposto la madre della giovane. La donna ha detto di essere tranquilla e di aver parlato da poco con la figlia:

“Ho provato a chiamare mia figlia e ancora non mi ha risposto. Credo non sia nulla di preoccupante. Mi aveva detto che oggi avrebbe dovuto vedere delle persone, sta lavorando al suo ultimo disco e so che doveva girare un video. Credo che si spieghi con lo stato emotivo in cui si trova oggi. Non ci ho ancora parlato ma mi ha mandato un messaggio Whatsapp e mi ha detto che era tutto a posto”.

Poi la redazione di Fanpage è stata contattata dalla cantante che ha spiegato l’accaduto:

“Mi dispiace se ho creato preoccupazione. In breve, c’è questo brano con cui uscirò che parla della morte del mio primo amore. Avevo 17 anni. Ci eravamo da poco lasciati, avevamo avuto una litigata e ha avuto un incidente in moto. Non sono mai riuscita a scrivere molto a riguardo. Poi ho scritto questo brano qualche tempo fa, per me è stato una presa di coscienza. Ci ho messo del tempo a superare questa cosa, a 17 anni non avevo la testa per capire bene”.

Poi Ellynora ha aggiunto:

“In generale la cosa è questa: a breve dovrà uscire questo pezzo che mi smuove molto perché riguarda questo argomento. Abbiamo fatto delle riprese di alcuni video con cui volevo raccontare il brano che a breve uscirà, mi ha emozionato molto. Volevo dire di più ma non ci sono riuscita e ho deciso comunque di postare il video perché per me era fondamentale che arrivasse la verità”.

Ellynora ha poi detto di aver rimosso tutte le foto dal suo account Instagram perché voleva ripartire da zero.

La cantante è nata a Roma il 28 agosto 1994. Si è sposata quando aveva 21 anni ma si è separata non molto dopo e sembra si sia trattato di violenze domestiche che ha dovuto subire. Di questo matrimonio ne aveva parlato ad Amici 18 dicendo:

“Mi ero sposata quando avevo 21 anni. Il matrimonio è finito per motivazioni delicate e serie. Ci sono cose che vanno dette subito. Io invece cercavo di buttare giù alcune questioni. Se avessi avuto una persona in grado di dirmi che ero in errore, l’avrei ascoltata. Se ci fosse stata quella persona, io non avrei subìto certe cose. Devo dirlo a tutti: non fate il mio stesso errore”.

Speriamo, dunque, che la cantante si riprenda in fretta e torni a cantare.