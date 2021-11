Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Elodie la quale ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Secondo alcune indiscrezioni che in rete si fanno sempre più insistenti, sembra che la cantante abbia completamente dimenticato Marracash. Ad oggi ha un nuovo fidanzato e si presuppone che sia Davide Rossi.

Elodie non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo aver messo un punto definitivo alla relazione con Marracash, sembra che la celebre cantate abbia trovato di nuovo la serenità con un altro uomo. Si tratta di Davide Rossi, ex concorrente dell’Isola Dei Famosi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente, la rivista settimanale “Chi” ha paparazzato Elodie in compagnia di Davide Rossi. I due si trovavano nel parcheggio di un’auto dell’aeroporto di Linate e si sono scambiati un appassionante bacio. La coppia si trovava a Milano poiché il ragazzo ha accompagnato la cantante in aeroporto, in partenza per Bari.

Infatti, in Puglia Elodie sta girando il suo primo film “Ti mangio il cuore”, in qualità di attrice. Tuttavia, il settimanale condotto da Alfonso Signorini aveva già anticipato nelle scorse settimane il presunto flirt tra la cantante e Davide Rossi. Adesso a confermare le voci è stato il bacio pieno di passione che la coppia si è scambiato cogliendo tutti di sorpresa.

Dunque, possiamo ufficialmente dire che Elodie ha dimenticato definitivamente Marracash ed ora è pronta per iniziare una nuovo capitolo della sua vita. Tuttavia, parallelamente a quanto accaduto per la cantante, di recente si sono diffuso alcune voci anche in merito al suo ex fidanzato.

Qualche settimana fa, su Dagospia erano apparse alcune indiscrezioni su un presunto flirt del cantante con Dark Rosmy. Successivamente, è arrivata subito la smentita da parte di lui stesso spiegando che neanche sapesse chi fosse la diretta interessata. Già a fine settembre Elodie aveva dichiarato la fine della sua relazione con il rapper spiegando che: