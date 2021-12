Emma Marrone ha deciso di darci un taglio, ecco il nuovo look di capelli della cantante sui social

Nel corso dello scorso weekend Emma Marrone ha deciso di stravolgere il suo look. La celebre cantante si è è recata dal parrucchiere per tagliarsi i capelli. Lei stessa ha mostrato la sua nuova acconciatura sui social in occasione dell’annuncio della sua partecipazione al Festival Di Sanremo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Emma Marrone non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime settimane la celebre cantante è stata sempre la protagonista della cronaca rosa. Dopo aver spopolato a X-Factor con il look bianco con la pelliccia, adesso la donna ha deciso rivoluzionare il suo look tagliandosi i capelli.

Emma Marrone ha deciso di darci un taglio. In occasione dell’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2022, la celebre cantante ha dato una svolta drastica alla sua immagine. Questa volta ha optato per un taglio di capelli cortissimo. Tuttavia, a distanza di 24 ore sembrava non essersene pentita. Infatti ha condiviso la sua nuova acconciatura con tutti i suoi fan sui social mostrandosi orgogliosa e felice.

Il dettaglio del nuovo taglio di capelli di Emma Marrone

Non è tutto. Tra i lati positivi del nuovo look del grande talento c’è un dettaglio che non è passato in osservato agli utenti del web. Lei stessa lo ha rivelato con queste parole:

Ho fatto lo shampoo in 5 minuti. Mi sono emozionata. Buona giornata a tutti.

Tuttavia non è la prima volta che la donna rivoluziona drasticamente il suo aspetto. Infatti la cantante, sin dai suoi esordi, ha sempre preferito sfoggiare un taglio corto.

Solo fino a qualche mese fa la chioma dell’ex fidanzata di Stefano De Martino è arrivata al massimo poco sotto le spalle. Anche in occasione di Sanremo 2011, la donna aveva optato per taglio di capelli molto simile a quello di adesso: rasato sulla nuca e con dei ciuffi più lunghi sul davanti.