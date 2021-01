Emma Marrone spiazza tutti: sposerebbe un suo collega famoso

Emma Marrone risponde attraverso alcune Instagram Stories alle domande dei follower. La cantante salentina si è espressa pure su chi le chiedeva il nome di un papabile marito. La fotografia mostrata dalla Brown ritrae Harry Styles vestito da ballerina di danza classica. Una replica spiritosa che ha mandato in visibilio i fan.

Emma Marrone: istantanea ironica

L’immagine condivisa dell’ex componente degli One Direction risale al novembre del 2019, quando fu ospite del Saturday Night Live. La giudice di X Factor ha scelto proprio tale istantanea per via della natura fortemente ironica.

Musica e senso dello humor

Uno scatto dal quale sono emerse le condizioni indispensabili dell’uomo ideale: la passione nei confronti della musica e lo spiccato senso dello humor. L’autoironia è una dote che in pochi hanno, tenuta in alta considerazione dalla donna.

Da anni la cantante evita di mostrarsi pubblicamente accanto ad un nuovo compagno, dopo le relazioni finite con Stefano De Martino e Marco Bocci. In merito a un’eventuale gravidanza ha confessato di non sentirsi attualmente pronta a diventare madre e di essere aperta, ove necessario, al congelamento degli ovuli.

La maternità non è un obbligo

Non intende avere figli in questo momento, ha ancora da fare un sacco di rock ’n roll, ha precisato. La maternità non la considera un obbligo. Ciascuno ha il suo percorso. Può accadere che una donna preferisca dedicarsi totalmente a sé stessa. E poi pure l’età delle mamme è mutata. Oggi esiste la facoltà di congelare e conservare gli ovuli.

Emma Marrone: manca un partner adeguato

Alla base della riluttanza la mancanza di un partner adeguato. Le donne ormai studiano, viaggiano, sono indipendenti. È complicato trovare uomini disposti ad accettarlo, li terrorizza. Dismessi i panni da star del rock, nel momento di rientrare a casa Emma Marrone fa la lavatrice, impasta polpette, sa riparare un mobile. Insomma, se la cava in autonomia! È brutto non poter esercitare il controllo su una donna, ma – ha concluso ridendo – da qualche parte c’è uno alla sua altezza.